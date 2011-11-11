中国现行空气质量标准偏松--副部长

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月11日电---《人民日报》引述中国环境保护部副部长张力军的说法称，中国现行空气质量标准偏松，大气环境形势严峻。这是继市民抱怨官方淡化北京时常出现浓雾影响後，最高级别官方表态。

北京空气污染水平时有不同，取决于是否有风。但是最近几周，工厂废气、汽车尾气、灰尘和悬浮微粒同时混合出现，使北京连续几天被浓雾笼罩，官方称只是“轻微”污染，而民众纷纷指责官方数据低估空气污染水平。

张力军的表态似乎也对此表示赞同。

他周四在北京的一个会议上指出：“目前，我国城市大气环境质量较差，与世界卫生组织环境空气质量指导值有一定差距。”

“中国现行空气质量标准偏松，评价因子偏少，城市空气质量达标仍处在低水平，当前我国大气环境形势依然十分严峻。”

很多在网上抱怨的市民指出，美国驻中国大使馆自己的空气质量读数，比北京市政府公布的读数看起来严重很多。

一个争论的焦点是，政府不愿意公布直径小于2.5微米悬浮颗粒的数据，而医生称，这些微小颗粒，更容易侵入肺部，导致呼吸疾病以及其他疾病。

中国目前只公布直径大于或等于10微米的污染颗粒数据。（完）