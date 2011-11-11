中国现行空气质量标准偏松--副部长

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月11日电---《人民日报》引述中国环境保护部副部长张力军的说法称，中国现行空气质量标准偏松，大气环境形势严峻。这是继市民抱怨官方淡化北京时常出现浓雾影响後，最高级别官方表态。
北京空气污染水平时有不同，取决于是否有风。但是最近几周，工厂废气、汽车尾气、灰尘和悬浮微粒同时混合出现，使北京连续几天被浓雾笼罩，官方称只是“轻微”污染，而民众纷纷指责官方数据低估空气污染水平。
张力军的表态似乎也对此表示赞同。
他周四在北京的一个会议上指出：“目前，我国城市大气环境质量较差，与世界卫生组织环境空气质量指导值有一定差距。”
“中国现行空气质量标准偏松，评价因子偏少，城市空气质量达标仍处在低水平，当前我国大气环境形势依然十分严峻。”
很多在网上抱怨的市民指出，美国驻中国大使馆自己的空气质量读数，比北京市政府公布的读数看起来严重很多。
一个争论的焦点是，政府不愿意公布直径小于2.5微米悬浮颗粒的数据，而医生称，这些微小颗粒，更容易侵入肺部，导致呼吸疾病以及其他疾病。
中国目前只公布直径大于或等于10微米的污染颗粒数据。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64