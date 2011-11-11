〔中国债市〕现券收益率深跌後现反弹,流动性宽松料整体下行趋势不改

路透上海11月11日电---中国银行间债市周五受机构获利了结影响,现券收益率止跌反弹但幅度有限.10月信贷数据新鲜出炉,依然指向政策将逐渐放宽,流动性近期亦将保持宽松,现券收益率下行的整体趋势并无改变,但因已累积较大降幅,料续跌空间有限.

交易员指出,2年左右的央票和10年左右的国债今日收益率反弹幅度大约在3个基点(bp)左右.

"收益率略有反弹,跌势暂缓,前面的获利盘有兑现的需要嘛,跌多了就要稳稳了."上海一银行交易员称.

华东一银行交易员并称,尽管收益率有所回升,但市场上没有显露出做空的氛围,买盘依然活跃.考虑到近日公布的通胀、贸易、信贷等数据,均显示政策正在并可能继续逐步放松,债市收益率还有进一步下跌的可能.

中国10月新增人民币贷款5,868亿元,反弹至四个月高位,显示政策适时预调微调已初现成效;M2增速虽然持续下滑,但未来下行空间已经不大.预计货币政策将继续保持稳中有松.[ID:nCN1214022]

此前公布的数据并显示,中国10月出口同比增速创八个月新低,若扣除春节因素,则为2009年12月来新低,当月贸易顺差仅为170.3亿美元;10月居民消费价格指数(CPI)则同比涨幅创五个月新低,且为连续第三个月回落,标志着新一轮物价下行周期已悄然开启.

剩馀期限近五年的国债110014券CN110014=CFXS成交居首,收报100.58元,对应收益率3.2985%,成交额为67.75亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.8337 3.5049

上日 3.1399 3.4808

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5625/3.4925

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8740/2.7922

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6959/3.6289 (完)

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