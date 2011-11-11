〔路透基点〕台湾佳世达科技70亿台币五年期贷款案启动--RLPC

路透香港11月11日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,统筹主办行、额度分配行兼代理行中国信托商业银行已经启动台湾上市企业佳世达科技(2352.TW)的70亿台币五年期贷款案.

该贷款案包括44亿台币定期贷款A部分,12亿台币定期贷款B部分,以及14亿台币循环信贷C部分.

A部分和B部分为担保贷款,利率为较初级市场商业票据利率加码60个基点;C部分为非担保贷款,利率为较相同基准利率加码70个基点.最低税前利率为2%.

银行获邀以下列四种级别参贷:

承贷8亿台币或以上的银行,可获得20基点的先付费用,并获得统筹主办行头衔;

承贷6-7.99亿台币的银行,可获得12基点的先付费用,并获得共同主办行头衔;

承贷4-5.99亿台币的银行,可获得8基点的先付费用,并获得协办行头衔;

承贷2-3.99亿台币的银行,可获得4基点的先付费用,并获得经理行头衔.

银行回复期限为11月25日.

贷款资金部分用于运营资本,部分用于为2009年10月借入的五年期贷款进行再融资.2009年的贷款利率为较初级市场商业票据利率加码70-80个基点.

2010年3月,佳世达科技取得90亿台币的五年期循环贷款,利率为较初级市场商业票据利率加码65-80个基点,含全部费用的最高费用为30个基点.

佳世达科技生产液晶显示器、投影仪、扫描仪及打印机.(完)