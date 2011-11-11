〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶跳涨,因三大产胶国设定最低橡胶售价

路透东京11月11日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五收高2.4%,因有消息称,三大产胶国的出口商已设定胶价下限,以阻止价格进一步下滑.

TOCOM指标期胶4月合约<0#JRU:>盘中最高涨至262.8日圆,涨幅达4%,此前有消息称,泰国,印尼和马来西亚三国的出口商协议胶价不得低于每公斤3美元[ID:nCN1213556].TOCOM指标期胶结算价收高6.3日圆,报259日圆.