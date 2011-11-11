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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 17:05 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶跳涨,因三大产胶国设定最低橡胶售价

路透东京11月11日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五收高2.4%,因有消息称,三大产胶国的出口商已设定胶价下限,以阻止价格进一步下滑.

TOCOM指标期胶4月合约<0#JRU:>盘中最高涨至262.8日圆,涨幅达4%,此前有消息称,泰国,印尼和马来西亚三国的出口商协议胶价不得低于每公斤3美元[ID:nCN1213556].TOCOM指标期胶结算价收高6.3日圆,报259日圆.

上海期胶主力1月合约SNRF2收低1.5%,报每吨24,140元人民币.成交量为122万口.

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