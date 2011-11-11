墨西哥以WTO仲裁威胁中国处理相关贸易举措

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
(本文由路透中文网编译提供)
路透墨西哥城11月10日电---墨西哥经济部周四表示，若中国不对涌入其国内市场的廉价商品加以控制，该国将向世界贸易组织（WTO）提起仲裁。
墨西哥经济部长费拉里（Bruno Ferrari）在周三给中国商务部长陈德铭的信中称，中方官员应处理相关贸易举措，这些举措正扰乱并伤害墨西哥制造业的部分领域。
费拉里称，若中国对墨西哥的关切不予回应，墨西哥将向WTO寻求仲裁。
若墨西哥采取行动，将是自2001年中国加入WTO以来，该国第四次在该组织对中国的起诉。
墨西哥此前将中国告上WTO法庭的理由分别是：限制对其大宗商品的进口，对出口违法补贴，和对知识产权的相关措施。
此次的警告是因为，根据两国2007年达成的协议，墨西哥将于12月11日大幅调低中国商品进口关税。
对中国出口的鞋类产品，墨西哥将予以免进口关税。墨西哥国家鞋类商会估计，关税缩减举措，将导致该国本土鞋类产量在未来四年内下降三分之一。
费拉里称，因北美自由贸易协定成员国之间互免关税，中国的鞋类和玩具等商品因而经常借道美国，在美国打上美国制造标签，而後获得免税待遇进入墨西哥。
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64