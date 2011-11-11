墨西哥以WTO仲裁威胁中国处理相关贸易举措

(本文由路透中文网编译提供)

路透墨西哥城11月10日电---墨西哥经济部周四表示，若中国不对涌入其国内市场的廉价商品加以控制，该国将向世界贸易组织（WTO）提起仲裁。

墨西哥经济部长费拉里（Bruno Ferrari）在周三给中国商务部长陈德铭的信中称，中方官员应处理相关贸易举措，这些举措正扰乱并伤害墨西哥制造业的部分领域。

费拉里称，若中国对墨西哥的关切不予回应，墨西哥将向WTO寻求仲裁。

若墨西哥采取行动，将是自2001年中国加入WTO以来，该国第四次在该组织对中国的起诉。

墨西哥此前将中国告上WTO法庭的理由分别是：限制对其大宗商品的进口，对出口违法补贴，和对知识产权的相关措施。

此次的警告是因为，根据两国2007年达成的协议，墨西哥将于12月11日大幅调低中国商品进口关税。

对中国出口的鞋类产品，墨西哥将予以免进口关税。墨西哥国家鞋类商会估计，关税缩减举措，将导致该国本土鞋类产量在未来四年内下降三分之一。

费拉里称，因北美自由贸易协定成员国之间互免关税，中国的鞋类和玩具等商品因而经常借道美国，在美国打上美国制造标签，而後获得免税待遇进入墨西哥。