〔香港数据〕第三季GDP增速放缓至4.3%,经济前景不容乐观(更新版)

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* 第三季GDP增速按年放缓至4.3%,预计全年增长5%

* 调低全年整体和基本消费物价通胀率至5.2%和5.3%

* 通胀压力有望缓解,但经济增长前景不容乐观

路透香港11月11日电---香港政府周五公布,今年第三季本地生产总值(GDP)按年增长放缓至4.3%,按季增长0.1%,受全球经济环境越趋严峻以致出口在近季末时大幅回落拖累.

政府称,纳入首三季经济增长5.6%的实际数字之後,并充分考虑到出口表现在第四季仍会欠佳,今年全年的最新经济增长预测为5%,是早前8月份时5-6%的预测下限.

"欧元区主权债务危机和随之而来的全球金融市场震荡,对全球经济的负面影响在接近第三季季末时加剧,在未来一段时间可能仍会相当显着...在外围经济环境显着转弱的形势下,香港第四季的出口前景不容乐观."政府称.

香港基本消费物价通胀今年以来一直上升,至第三季达6.1%,首九个月平均为4.9%.但通胀的升势在第三季季末稍为缓和,受益于食品通胀在过去一年几乎从未间断地飙升後首度回落.

港府将全年整体和基本消费物价通胀率预测由8月时的5.4%和5.5%,略为调低至5.2%和5.3%.

"全球食品和商品价格在近月持续回软,对通胀是一正面发展,意味未来进口通胀压力将可望回落."政府称.

香港行政长官曾荫权本周稍早表示,全球经济增长放慢,本港经济增长有可能出现技术性衰退,明年增长可能放缓至2%.

经修订後,香港第二季GDP增长5.3%,原为5.1%.

**资产市场**

香港股票市场在第三季大幅波动,并跟随多个主要海外市场急挫.全球金融市场在经济复苏乏力和欧洲债务危机升级的阴霾下饱受震荡,市场避险情绪涌现并转投风险较低的资产,因而推低了环球股市.

恒生指数.HSI从6月底至9月底蒸发了21.5%,9月底收报17,592点,较去年底下跌23.6%.

而受外围环境下行风险上升和本地银行收紧按揭条款所影响,住宅物业市场在第三季出现整固.整体住宅售价在6月至9月期间下跌2%,是自2008年第四季以来首次录得季度跌幅.

第三季的交投量亦按季急挫41%,反映市场气氛转趋审慎.同期,住宅租金升幅收窄至2%,而写字楼及铺位租金则分别上升6%及2%.(完)

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