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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 17:15 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元上涨但本周收跌,公债因降息机率减少而下挫

路透首尔11月11日电---韩元兑美元周五上涨,因利好的企业消息提振美股,而且对意大利债务问题的担忧暂时减轻,此前该国最新公债标售的平均得标利率低于某些人担心的水准.

韩元兑美元KRW=KFTC周五本地收报1,126.7韩元,周四收报1,134.2韩元.

韩元兑美元目前已一连两周收跌,自周一以来累计下跌1.5%.

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