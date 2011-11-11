《外汇动态》日圆缓慢走升将令安住淳左右为难

0854GMT---美元兑日圆JPY=小跌,交易员称是因为相对缺乏日本进口商的买盘,而本周稍早这些买盘聚集在77.20-40.

交易员或许会考虑在据传是77.20设定停止单,但来自日本央行/财务省的"秘密"买盘的威胁将抑制这种热情.也就是说,财务大臣安住淳对于日圆缓慢上升的走势不会太高兴.(完)