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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 17:12 BJT

《外汇动态》日圆缓慢走升将令安住淳左右为难

0854GMT---美元兑日圆JPY=小跌,交易员称是因为相对缺乏日本进口商的买盘,而本周稍早这些买盘聚集在77.20-40.

交易员或许会考虑在据传是77.20设定停止单,但来自日本央行/财务省的"秘密"买盘的威胁将抑制这种热情.也就是说,财务大臣安住淳对于日圆缓慢上升的走势不会太高兴.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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