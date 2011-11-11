〔中国债市〕交易所信用债收益率续跌,政策微调激发债市做多热情

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透上海11月11日电---中国证券交易所市场信用债收益率本周延续下行态势.宏观数据确立了通胀步入下行通道,货币政策迎来结构性微调时代.同时信贷松动的预期更是支撑资金面持续向好,做多行情集中涌现.
华南一券商交易员表示指出,前期收益率涨幅较大的券种,本周的表现更为积极.未来交易所信用债收益率继续下探是可持续的,但速度会逐步趋稳.
"(价格)继续上涨...前一段时间跌得太多了,资金面比较配合,也没有看到什麽大的利空,"他认为.
中国10月新增信贷反弹至四个月高位,显示政策适时预调微调已初现成效;M2增速虽然持续下滑,但未来下行空间已经不大.预计货币政策将继续保持稳中有松.[ID:nCN1214022]
投资者对资金面信心充足,北京一券商交易员表示,做多行情主要得益于资金面的整体宽裕,毕竟交易所七天及隔夜回购利率中枢均重回3%以下.
中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创五个月新低,且为连续第三个月回落.标志着新一轮物价下行周期已悄然开启.[ID:nCN1206132]
剩馀期限近6.08年的10红投02CN122875=SS周五收报95.38元人民币,上周五该债收报90.16元.
以下是沪、深交易所主要债券指数情况:
证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低
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上证企业债指数.SSECBI 146.8748 +1.0973 146.9266 145.8382
上证公司债指数.SSEEBI 130.3688 +1.1504 130.4471 129.2661
上证分离债指数.SSEDCBI 130.8876 +0.9586 130.9019 129.7878
上证国债指数.SSEBI 130.4988 +0.1253 130.4997 130.4074
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深证企债指数.SZCBI 124.8360 +0.8350 124.9050 124.0020
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--发稿 冉莹/曾菱; 审校 乔艳红
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64