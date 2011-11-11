中国称同伊朗正常商业往来不损害国际社会利益

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月11日电---中国外交部发言人洪磊在周五例行记者会上表示，中国同伊朗有着正常、透明的商业往来，不损害其他国家和国际社会利益，重申制裁无法从根本上解决问题。
伊朗不仅面临诸多联合国的制裁，同时还遭到一些美国和欧盟实施的单边制裁。
欧盟已经开始讨论针对该国的新制裁，可能成为继国际原子能机构(IAEA)发布伊朗核问题报告後，西方国家对其进一步施压的重要举措。
洪磊在记者会上称，“同许多国家一样，中国同伊朗有着正常、透明的商业往来，惠及两国人民民生，既不损害其他国家和国际社会利益，也不违反安理会决议，更不会影响中国在核不扩散问题上的立场。”
他说，“我愿重申，对话与合作是寻求妥善解决伊核问题的唯一有效途径，施压、制裁无法从根本上解决问题。”
当被问及美国若实施新的单边制裁，会否伤害与北京的关系时，他没有直接回答，仅称对话和合作才是当务之急。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64