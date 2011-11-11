〔中国贸易〕今年进出口总额同比增长约20%,明年增速或回落--商务部

标题新闻：德国保守党阵营提名梅克尔作为9月24日大选的总理人选--消息人士
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路透北京11月11日电---中国商务部周五发布报告称,预计中国2011年全年进出口总额约3.5万亿美元,同比增长20%左右;2012年对外贸易将继续保持增长态势,但增速可能回落.
商务部网站发布"中国对外贸易形势报告"并称,未来对外贸易政策将保持稳定性和连续性,将坚定扩大进口,并为企业进口创造更加有利的条件.
商务部估计,中国今年全年贸易顺差料在约1,500亿美元.
"世界经济复苏放缓和下行风险增加,将对中国外贸稳定发展带来诸多风险和挑战.从国内看,保持我国外贸平稳发展既具备一定基础和有利条件,也面临成本上升等压力."报告称.
商务部称,2012年全球经济出现危机或二次衰退属小概率事件,但仍需高度关注欧洲主权债务危机.
欧美景气不确定性令中国10月出口降至八月新低,监管层透过政策刺激内需大幅拉抬进口增长,以备战欧美市场衰退带来经济放慢的风险.而随着未来顺差规模下降仍有空间,中国长期以来的外贸失衡问题也有望改善,料助进一步纾缓人民币升值压力.[ID:CN1210344] (完)
--发稿 李然; 审校 乔艳红
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