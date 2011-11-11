〔中港股市〕双双小幅收高但周线收跌,欧元区疑虑仍打压人气

* 恒生指数收高0.9%,本周下跌3.6%

* 沪综指微涨0.1%,本周跌1.9%

* 昨日大跌的银行股引领反弹,成交量较低

* 澳门博采类股受挫,新濠国际此前在美国市场下跌

路透香港11月11日电---港股与沪股周五微幅反弹,但由于上日金融股跌势惨重,两市本周均录得跌幅.欧元区疑虑仍然笼罩市场,部分基金仍然持币观望.

恒生指数连续第二周下跌.由于对意大利和希腊局势的担忧加剧,投资者不断离场.

恒生指数.HSI收盘升0.9%至19,137.17点,但港股成交量较前一日下降近三分之一,创下两周低点.该指数本周下跌3.6%.恒生国企指数.HSCE今日上涨1.3%,本周下挫2.6%.

周五成交量较昨日下跌近三分之一,稍早的空头回补反弹未能刺激基金在周末前建立新仓.

"除欧洲事务进展以外,下周还将迎来重要的美国和日本经济数据,这或意味着下周市场将震荡交投,"一家美国券商驻香港的一位交易员说.

他并称,"美国经济复苏放缓的迹象,加之来自欧洲的坏消息,或导致亚洲市场再度受创."

**银行股支撑上海股市**

中国沪综指.SSEC收报2,481.084点,涨1.548点,或0.06%,部分受到大型银行股和能源股的支撑.

内地股市银行股涨势提振香港市场,其中工商银行(1398.HK)涨2.1%.中国农业银行(1288.HK)涨3.5%.

沪综指本周下跌1.9%.

中国通胀缓解迹象引发对于该国选择性放松政策的乐观情绪,因西方危机损及中国出口.

瑞士私人银行宝盛集团大中华区分析师林志远说,"欧债问题和美国经济放缓或已影响到了中国的贸易.中国出口下滑可能导致宏观经济政策加速正常化,这利好中资类股票."

而在香港上市的澳门娱乐博彩类股票周五逆势大跌.其中,永利澳门(1128.HK)跌5.6%,银河娱乐(0027.HK)跌6.9%,美高梅中国(2282.HK)跌4.9%,金沙中国(1928.HK)亦跌4.5%.(完)