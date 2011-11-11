〔中港股市〕双双小幅收高但周线收跌,欧元区疑虑仍打压人气

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 恒生指数收高0.9%,本周下跌3.6%
* 沪综指微涨0.1%,本周跌1.9%
* 昨日大跌的银行股引领反弹,成交量较低
* 澳门博采类股受挫,新濠国际此前在美国市场下跌
路透香港11月11日电---港股与沪股周五微幅反弹,但由于上日金融股跌势惨重,两市本周均录得跌幅.欧元区疑虑仍然笼罩市场,部分基金仍然持币观望.
恒生指数连续第二周下跌.由于对意大利和希腊局势的担忧加剧,投资者不断离场.
恒生指数.HSI收盘升0.9%至19,137.17点,但港股成交量较前一日下降近三分之一,创下两周低点.该指数本周下跌3.6%.恒生国企指数.HSCE今日上涨1.3%,本周下挫2.6%.
周五成交量较昨日下跌近三分之一,稍早的空头回补反弹未能刺激基金在周末前建立新仓.
"除欧洲事务进展以外,下周还将迎来重要的美国和日本经济数据,这或意味着下周市场将震荡交投,"一家美国券商驻香港的一位交易员说.
他并称,"美国经济复苏放缓的迹象,加之来自欧洲的坏消息,或导致亚洲市场再度受创."
**银行股支撑上海股市**
中国沪综指.SSEC收报2,481.084点,涨1.548点,或0.06%,部分受到大型银行股和能源股的支撑.
内地股市银行股涨势提振香港市场,其中工商银行(1398.HK)涨2.1%.中国农业银行(1288.HK)涨3.5%.
沪综指本周下跌1.9%.
中国通胀缓解迹象引发对于该国选择性放松政策的乐观情绪,因西方危机损及中国出口.
瑞士私人银行宝盛集团大中华区分析师林志远说,"欧债问题和美国经济放缓或已影响到了中国的贸易.中国出口下滑可能导致宏观经济政策加速正常化,这利好中资类股票."
而在香港上市的澳门娱乐博彩类股票周五逆势大跌.其中,永利澳门(1128.HK)跌5.6%,银河娱乐(0027.HK)跌6.9%,美高梅中国(2282.HK)跌4.9%,金沙中国(1928.HK)亦跌4.5%.(完)
--编译 张涛/侯向明;审校 程琳
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64