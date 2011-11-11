《中国市场主要利率水平一周回顾》--11月11日

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透上海11月11日电---以下为中国市场主要利率水平一周回顾(单位均为%):
证交所 银行间 公开市场 路透参考率 路透一个月 上海银行间隔夜同业
七天回购 七天回购 一年央票 一年央票 银票转贴参考率 拆放利率(Shibor)
CN7DRPO=SS CN7DRP=CFXS <0#CNTBFIXBMK=> CN1MBAYFIX= SHICNYOND=
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本周五 2.5750 3.5049 3.5733 3.5275 9.2477 2.8233
较上周五 -0.9250 +0.0046 -0.0107 -0.0610 -0.6043 -0.2667
周高 2.9300 3.5814 -- 3.5825 9.8218 3.1254
周低 2.5150 3.4808 -- 3.5275 9.2477 2.8233
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**中国主要官方利率指标**
一年期存款 一年期贷款 法定准备金 超额准备金
基准利率 基准利率 利率 利率
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3.50% 6.56% 1.62% 0.72%
注: 1.证交所债市七天国债回购利率采用收盘价,银行间债市七天国债回购采用加权平均价
2.路透参考率<0#CNTBFIX=R>一年央票取的是买卖报价的中间值
3.路透全国银票转贴参考率<0#CNBAYBMK=>选取的是1个月到期票据的买断报价
4.Shibor报价于2007年1月4日起正式发布.
5.中国人民银行从2011年7月7日起上调金融机构人民币存贷款基准利率,一年期存贷款
基准利率分别上调0.25个百分点.(完)
--整理 冉莹/曾菱; 审校 杨淑祯
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64