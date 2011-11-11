〔中国新股〕证监会发审委下周将审核新华人寿A股IPO申请--消息(更新版)

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* 新华人寿A+H股IPO程序下周启动

* 下周三审核新华人寿A股IPO申请--消息

* 估计A股融资额约60亿元,H股约100亿--消息

路透上海11月11日电---备受关注的新华人寿A+H首次公开发行(IPO)即将启动.两位消息人士周五透露,中国证监会发审委预计于下周三审核其A股IPO申请.

"新华人寿拟于今晚披露预招股说明书,下周发审会召开会议,过会无悬念,...估计A+H股同时发行和定价."一位消息人士称.

他并预计,此次新华人寿A股融资额可能在60亿元左右,H股融资100亿元左右.A股融资规模低于预期,对国内股市的冲击或会下降.

据汤森路透旗下IFR稍早报导,中国第三大全国性寿险公司--新华人寿保险将降低上市融资目标,由原先的40亿美元削减最多50%,至20至30亿美元.[ID:nCN1172272]

IFR稍早报导称,美银美林(BAC.N)、法巴(BNPP.PA)、中金、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)将安排H股发行,中金和瑞银证券将承销A股发行.

近期不少中资企业暂停了赴港上市计划.不过若要在年底前在香港完成融资,11月中下旬已是启动H股IPO程序的最後期限.按惯例,要想在年内完成融资,香港IPO推介工作不能晚于11月中旬,因为询价,定价工作一般需要四个星期.

同时,香港市场圣诞节前後公开募股活动基本会停止,而且明年的农历新年较早,若行动稍晚,发行计划可能会拖到春节之後.

此外,自10月4日起,香港恒生指数.HSI已上升近18%,沪综指亦涨了约6%,股市回暖亦给大盘新股创造了不错的发行窗口.

近期港股市场上可能还会迎来一只大型中资企业IPO.中国证券报周五报导引述国内大型券商--海通证券(600837.SS)董事会秘书金晓斌称,目前该公司H股发行计划仍在进行中.

IFR稍早报导,海通证券正争取于11月24日参加港交所上市聆讯,拟募集资金15-20亿美元.一位消息人士称,24日的聆讯是预计时间,但是如果一切顺利,11月17日就可能争取得到监管部门的批核,并于12月中旬前完成发行.

A股市场亦有不少大盘新股等待发行,例如陜煤股份和中国交通建设(1800.HK),两者融资规模均有望超一百亿元.中国证监会相关负责人近日表态,未来将会提醒发行人和承销商,在大盘股发行时应关注市场波动对发行和承销带来的风险.(完)