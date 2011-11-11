〔中国金融〕汇丰向其中国子公司注资28亿元,外资行中注册资本最大(更新版)

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* 汇丰中国获得28亿元人民币增资

* 首家完成人民币增资的外资银行

* 汇丰成为本地注册的外资银行中注册资本最大

路透上海11月11日电---汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周五宣布,已向其中国子银行注资28亿元人民币,後者的注册资本增至108亿元.汇丰中国成为本地注册的外资银行中注册资本规模最大的国际性银行,可以更雄厚的资本实力继续积极拓展中国业务.

汇丰银行中国公司周五新闻稿指出,汇丰也是继今年8月外资银行以人民币增资试点启动以来,首家完成人民币增资的外资银行.

"我们非常珍惜此次增资为我们进一步拓展在华业务带来的机会,与此同时,此举亦是人民币国际化进程中的一个重要里程碑,进一步表明人民币作为跨境投资和贸易货币的功能正日渐成熟,"新闻稿引述汇丰亚太区行政总裁王冬胜的话称.

汇丰中国行长兼行政总裁黄碧娟亦指出,自2007年本地注册以来,汇丰中国积极拓展业务.服务网点翻了两倍多,利润也保持稳步增长."中国市场与全球市场的资本和贸易联动日益增强,个人财富也在快速增长.此次增资将使我们更好地捕捉潜在机遇,进一步提升内地业务."

汇丰中国目前在大陆共拥有超过100个网点,遍布内地29个主要城市.汇丰中国是首批参与跨境贸易人民币结算的国际性银行之一,目前汇丰的人民币贸易服务已覆盖超过50个国家和地区,并已在海外12个市场提供人民币零售服务和产品.(完)