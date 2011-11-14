(重温稿)〔台湾货币市场〕短率持平,供需顺畅且下周料变化不大

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 资金供需顺畅,利率持平
* 下周料变化不大,周五可能略紧
记者 张雅菁
路透台北11月11日电---台湾银行间短期利率周五持稳,整体资金宽松,不过拆进需求亦热络,加以央行冲销调整,市况变化不大.预期下周亦然,可能只有下周五压力会略增.
市场人士表示,今日央行委托大型金融机构拆入隔夜资金目标较昨日略降,早盘收齐不难,而且午後亦持续有些主动欲拆出以消化资金的询问;不过,从近日一至两周期拆款利率并未走低来看,游资并不算浮滥,整体供需颇为顺畅.
"还是有需求,一些新银行跟行库有来拆,钱很好放,不可能滥,"一外商银人士称.
至于下周市况,预期还是维持适度宽松的态势,可能只有周五因公债发行交割,而略显紧俏.
拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.396%,上日在0.397%;区间为0.299-0.770%,上日在0.299-0.760%.
2-7天拆款利率区间在0.392-0.800%,上日在0.420-0.800%.
**短票利率**
票券商方面,交易员表示,今日发行量一如预期增加,但依旧供不应求;至于下周,即使周五时缺口可能相对较大,但应该也不至于使利率明显走升,顶多低档成交量降低.
30天内短票银行间主要成交利率同上日仍在0.85-0.86%,高档以跨月为主.
央行今日共发行1,665亿台币存单,相较存单到期金额1,694.5亿,存单发行馀额减少29.5亿.[TW/MMTCN]
下周央行存单到期共9,467.6亿,依序为周一4,678.8亿、周二175.5亿、周三2,465.8亿、周四766.5亿、周五1,381亿.紧缩因子方面,则是周五交割300亿台币30年期公债.
拆款中心数据PIBC显示,周五当日超额准备为182亿台币,至周日累计超额准备为1,243亿台币,加计前期1%的超额准备为2,692亿台币.
**公债RP利率持稳**
债市同业附买回(RP)利率周五持稳.投信申购款流入,资金供给相对充裕;不过,随着时序接近月中,预期下周或因资金需求而有较大缺口.
资金调度人士表示,下周市场紧缩因子较多,除月中例行性支出高峰外,总计约有495亿台币的公司债及公债即将交割.受资金需求增加影响,RP利率高档成交料将逐步增加,甚至还有微幅向上1至2个基点的可能.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,与上日相同.
交易商统计,下周市场紧缩因子如下:周二(15日)有60亿台币的富邦金(2881.TW)公司债交割;周三(16日)有60亿的台塑(1301.TW)公司债交割;周四(17日)有75亿的台电公司债交割;周五(18日)则有100/8R期30年期公债交割,金额300亿.(完)
--集体采写 李盈茜; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。