〔欧洲金融〕若经济下行风险严重,ECB需采取更果断措施--管委会委员

标题新闻：德国保守党阵营提名梅克尔作为9月24日大选的总理人选--消息人士
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路透北京11月11日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周五对路透称:
* 若物价前景稳定且有经济严重下滑风险,则欧洲央行需采取更果断的措施
* 欧洲央行经济预估对下次管理委员会政策会议很关键
* 意大利遭受信任危机,解决该问题的关键是结构性改革
* 尽快落实扩大後的EFSF很重要,担心拖延会带来风险
* 意大利未必会需要EFSF援助(完)
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涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3 f