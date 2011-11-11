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市场报道 | 2011年 11月 11日 星期五 18:20 BJT

〔欧洲金融〕若经济下行风险严重,ECB需采取更果断措施--管委会委员

路透北京11月11日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周五对路透称:

* 若物价前景稳定且有经济严重下滑风险,则欧洲央行需采取更果断的措施

* 欧洲央行经济预估对下次管理委员会政策会议很关键

* 意大利遭受信任危机,解决该问题的关键是结构性改革

* 尽快落实扩大後的EFSF很重要,担心拖延会带来风险

* 意大利未必会需要EFSF援助(完)

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