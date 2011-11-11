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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 18:21 BJT

〔亚洲橡胶〕11月11日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月11日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

11月 247.8 30 254.0 29

12月 250.0 220 256.0 57

1月 254.4 341 260.1 164

2月 255.3 464 263.6 57

3月 257.4 1241 266.1 754

4月 259.0 8464 266.6 3237

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜;审校 程琳

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