〔中美经济〕中国国家主席称美方不应把经贸问题政治化,不应搞保护主义

路透上海11月11日电---中国国家主席胡锦涛表示,美国不应把经贸问题政治化,不应搞保护主义;此外,美国应尽早放宽对华高技术出口限制,这将有利于缓解中美贸易不平衡,并促进美国的经济和就业.

中国中央广播电台周五引述胡锦涛称,未来五年中国进口总规模有望超过8万亿美元,到2015年社会消费品市场的规模将接近5万亿美元,这些都将给美国的出口贸易带来机会.

他表示,欢迎美国企业扩大对华投资,预计中美贸易额有望在今後30年内突破5,000亿美元.(完)