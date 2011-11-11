〔全球金融〕欧盟拒绝中国为帮助解决欧债危机所开出的条件--消息人士

路透北京11月11日电--两位独立消息人士对路透表示,政治僵局正在阻止中国向欧洲提供资金以解决欧元区债务危机.此前欧洲拒绝了北京提出的三个要求中最简单的一个.

消息人士称,中国曾提出了支持欧洲的三个条件:给予中国在国际货币基金组织(IMF)更大影响力,承认中国在世界贸易组织(WTO)的市场经济地位和取消对华武器禁运.这两位消息人士均为直接知情人士.