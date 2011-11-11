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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 18:59 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货升至逾三个月高位,受需求旺盛推动

路透新加坡11月11日电---周五马来西亚棕榈油期货升至逾三个月高位,受需求强劲和库存意外减少支撑.

因棕榈树进入歉收季,市场预期未来数月产出下滑,棕榈油价格连续第三周上涨.

"市场因美国豆油价格隔夜下滑而小跌,但是守稳了."一吉隆坡交易员称.其指的是日中休市前棕榈油小跌0.1%."我们进入产出歉收月份,而未来月份需求依旧旺盛."

指标1月棕榈油期货FCPOc3结算价上涨0.51%,报每吨3,135马币(林吉特),盘中一度升至3,160马币,为7月21日以来最高.

成交量为32,707口,均值为25,000口.

路透分析师王涛称,马来西亚棕榈油或进一步升至3,240马币,支撑位在3,080马币.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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