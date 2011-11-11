〔马来西亚期市〕棕榈油期货升至逾三个月高位,受需求旺盛推动

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透新加坡11月11日电---周五马来西亚棕榈油期货升至逾三个月高位,受需求强劲和库存意外减少支撑.
因棕榈树进入歉收季,市场预期未来数月产出下滑,棕榈油价格连续第三周上涨.
"市场因美国豆油价格隔夜下滑而小跌,但是守稳了."一吉隆坡交易员称.其指的是日中休市前棕榈油小跌0.1%."我们进入产出歉收月份,而未来月份需求依旧旺盛."
指标1月棕榈油期货FCPOc3结算价上涨0.51%,报每吨3,135马币(林吉特),盘中一度升至3,160马币,为7月21日以来最高.
成交量为32,707口,均值为25,000口.
路透分析师王涛称,马来西亚棕榈油或进一步升至3,240马币,支撑位在3,080马币.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64