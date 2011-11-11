〔东南亚股市〕周末前市场交投低迷,泰股上涨

路透曼谷11月11日电---周五一些东南亚股市收高,受助于对公布良好业绩的中盘股的选择性买盘.不过欧债危机的担忧仍主导该地区人气.

东南亚股市今日交投再次相对低迷,不过一些投资者买回股票回补此前开设的空头仓位.

本周该地区股市涨跌不一.新加坡股市连续第二周下跌,泰国股市则小涨,收回部分上周失地.

CIM分析师Chang Chiou称,"在10月,随着价值浮现,我们开始增加风险.当前在反弹和欧洲忧虑再现後,我想市场将震荡一些时间."

新加坡股市.FTSTI小幅收高0.14%;泰国股市.SETI上涨0.3%;菲律宾股市.PSI收高0.7%.印尼股市.JKSE和马来西亚股市.KLSE小幅收低.

越南股市.VNI下跌1.18%,连续第五日下跌.本周越南股市大跌3.5%,其後是新加坡股市下跌2.1%.

泰国央行总裁周五称,利率政策有一些灵活调整的空间,因50年一遇的洪灾令企业受挫.这是泰国迄今发出的可能放松货币政策的最强烈暗示.[ID:nCN1213850]

1104GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2790.94 4.04 +0.14 -12.51 3190.04

马来西亚 .KLSE 1468.75 -3.90 -0.26 -3.30 1518.91

泰国 .SETI 970.97 2.67 +0.28 -5.98 1032.76

印尼 .JKSE 3778.89 -5.00 -0.13 +2.04 3703.51

菲律宾 .PSI 4312.96 27.90 +0.65 +2.66 4201.14

越南 .VNI 396.30 -4.73 -1.18 -18.23 484.66

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(完)