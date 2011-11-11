〔东南亚股市〕周末前市场交投低迷,泰股上涨

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透曼谷11月11日电---周五一些东南亚股市收高,受助于对公布良好业绩的中盘股的选择性买盘.不过欧债危机的担忧仍主导该地区人气.
东南亚股市今日交投再次相对低迷,不过一些投资者买回股票回补此前开设的空头仓位.
本周该地区股市涨跌不一.新加坡股市连续第二周下跌,泰国股市则小涨,收回部分上周失地.
CIM分析师Chang Chiou称,"在10月,随着价值浮现,我们开始增加风险.当前在反弹和欧洲忧虑再现後,我想市场将震荡一些时间."
新加坡股市.FTSTI小幅收高0.14%;泰国股市.SETI上涨0.3%;菲律宾股市.PSI收高0.7%.印尼股市.JKSE和马来西亚股市.KLSE小幅收低.
越南股市.VNI下跌1.18%,连续第五日下跌.本周越南股市大跌3.5%,其後是新加坡股市下跌2.1%.
泰国央行总裁周五称,利率政策有一些灵活调整的空间,因50年一遇的洪灾令企业受挫.这是泰国迄今发出的可能放松货币政策的最强烈暗示.[ID:nCN1213850]
1104GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2790.94 4.04 +0.14 -12.51 3190.04
马来西亚 .KLSE 1468.75 -3.90 -0.26 -3.30 1518.91
泰国 .SETI 970.97 2.67 +0.28 -5.98 1032.76
印尼 .JKSE 3778.89 -5.00 -0.13 +2.04 3703.51
菲律宾 .PSI 4312.96 27.90 +0.65 +2.66 4201.14
越南 .VNI 396.30 -4.73 -1.18 -18.23 484.66
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(完)
--编译/审校 田建华/王洋
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64