欧洲已公布经济指标--2011/11/11

标题新闻：德国保守党阵营提名梅克尔作为9月24日大选的总理人选--消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第三季 +0.5-@-p +0.1-@-f +0.5-@-p
德国 第二季 +0.1-@-r +1.3-@-r +2.8-u-r
法国 第二季 持平-f +0.9-f --
意大利 第二季 +0.3-f +0.1-f +0.8-f
消费者物价指数(CPI):
英国 9月 +0.6 +0.6 +5.2
德国 10月 +0.1-f +0.1-f +2.9-f
法国(HICP) 10月 +0.3-f 持平 +2.5-f
意大利(HICP) 10月 +0.9-p +2.0-f +3.8-p
生产者物价指数(PPI):
英国 10月 持平 +0.3 +5.7
德国 9月 +0.3 -0.3 +5.5
法国 9月 +0.2 持平 +6.1
意大利 9月 +0.2 持平 +4.5
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 9月 5.0-@ 4.9-@
德国 10月 7.0-@ 6.9-@
法国 第二季 9.6-@ 9.7-@-r
意大利 9月 8.3-@ 8.0-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)
--整理 王洋;审校 田建华
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3 f