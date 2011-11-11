〔国际油市〕亚洲航煤较柴油升水下跌至七个月低点,因柴油价格走坚

路透新加坡11月11日电---亚洲航煤较柴油升水跌至七个月来低点,因柴油继续走坚.

亚洲收盘,11月航煤较柴油升水下跌0.46美元至每桶0.21美元,12月则下跌0.40美元至每桶1.58美元.

行业消息人士表示,航煤较柴油升水的下滑是因为柴油走坚,尤其时指标含硫为0.5%的柴油,後者近期一直缺货.

12月柴油裂解价差也上涨0.27美元至每桶19.91美元.

随着亚洲柴油库存降至40个月低点,有船货自沙特、阿联酋等国驶往亚洲.

交易商表示,柴油市场的坚挺态势可能会持续到1月.

12月航煤裂解价差下跌0.13美元,至每桶21.49美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 130.69 131.09 130.89 129.10 1.79 1.39

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 131.27 131.67 131.47 129.33 2.14 1.65

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 132.07 132.47 132.27 130.18 2.09 1.61

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 132.52 132.92 132.72 130.73 1.99 1.52

11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 130.90 128.70 2.20 1.71

12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 129.30 127.24 2.06 1.62

(完)