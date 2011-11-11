〔国际油市〕亚洲航煤较柴油升水下跌至七个月低点,因柴油价格走坚

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透新加坡11月11日电---亚洲航煤较柴油升水跌至七个月来低点,因柴油继续走坚.
亚洲收盘,11月航煤较柴油升水下跌0.46美元至每桶0.21美元,12月则下跌0.40美元至每桶1.58美元.
行业消息人士表示,航煤较柴油升水的下滑是因为柴油走坚,尤其时指标含硫为0.5%的柴油,後者近期一直缺货.
12月柴油裂解价差也上涨0.27美元至每桶19.91美元.
随着亚洲柴油库存降至40个月低点,有船货自沙特、阿联酋等国驶往亚洲.
交易商表示,柴油市场的坚挺态势可能会持续到1月.
12月航煤裂解价差下跌0.13美元,至每桶21.49美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 130.69 131.09 130.89 129.10 1.79 1.39
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 131.27 131.67 131.47 129.33 2.14 1.65
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 132.07 132.47 132.27 130.18 2.09 1.61
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 132.52 132.92 132.72 130.73 1.99 1.52
11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 130.90 128.70 2.20 1.71
12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 129.30 127.24 2.06 1.62
(完)
--编译 王洋; 审校 田建华
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64