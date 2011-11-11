〔国际油市〕亚洲燃料油市场走坚,即期黏度差上升

路透新加坡11月11日电---亚洲燃料油市场周五走坚,即期黏度差和东方-西方套利价差在短短一天之内上涨近2美元,而大多数跨月价差收复前一日的跌幅.

即期11月和12月黏度差上涨至少1.75美元,分别收于11.75美元和12.50美元,创下近五个月来最高水准,不过大多数12月合约以每吨12.00美元成交.

一位交易员说:"如果看下实货市场,380-cst燃料油升水正在下降,而对180-cst的出价仍然保持在每吨13.00美元的高位,因此黏度差上涨不足为奇."

380-cst现货价差跌至每吨13.00美元下方,在交易窗口期有一笔成交,成交价为较新加坡现货报价升水12.40美元

与黏度差走势相对应的是,11月和12月东方-西方套利价差也上升至少每吨2.00美元,前者升至逾50.00美元,後者则报45.00美元.

12月燃料油裂解价差收窄0.06美元至2.39美元,1月裂解价差走强0.07美元至每桶贴水3.33美元.

180-cst燃料油上涨9.38美元至每吨716.25美元.380-cst燃料油上涨7.38美元至每吨703.13美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 716.00 716.50 716.25 706.88 9.38 1.33

现货380CST燃料油 FO380-SIN 703.00 703.25 703.13 695.75 7.38 1.06

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 716.00 718.00 717.00 710.00 7.00 0.99

380CST船用燃料油升水 13.00 14.75 13.88 14.25 -0.38

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 13.75 14.00 13.88 15.00 -1.13 -7.50

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 12.75 13.00 12.88 14.00 -1.13 -8.04 (完)