〔国际油市〕亚洲燃料油市场走坚,即期黏度差上升

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透新加坡11月11日电---亚洲燃料油市场周五走坚,即期黏度差和东方-西方套利价差在短短一天之内上涨近2美元,而大多数跨月价差收复前一日的跌幅.
即期11月和12月黏度差上涨至少1.75美元,分别收于11.75美元和12.50美元,创下近五个月来最高水准,不过大多数12月合约以每吨12.00美元成交.
一位交易员说:"如果看下实货市场,380-cst燃料油升水正在下降,而对180-cst的出价仍然保持在每吨13.00美元的高位,因此黏度差上涨不足为奇."
380-cst现货价差跌至每吨13.00美元下方,在交易窗口期有一笔成交,成交价为较新加坡现货报价升水12.40美元
与黏度差走势相对应的是,11月和12月东方-西方套利价差也上升至少每吨2.00美元,前者升至逾50.00美元,後者则报45.00美元.
12月燃料油裂解价差收窄0.06美元至2.39美元,1月裂解价差走强0.07美元至每桶贴水3.33美元.
180-cst燃料油上涨9.38美元至每吨716.25美元.380-cst燃料油上涨7.38美元至每吨703.13美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 716.00 716.50 716.25 706.88 9.38 1.33
现货380CST燃料油 FO380-SIN 703.00 703.25 703.13 695.75 7.38 1.06
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 716.00 718.00 717.00 710.00 7.00 0.99
380CST船用燃料油升水 13.00 14.75 13.88 14.25 -0.38
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 13.75 14.00 13.88 15.00 -1.13 -7.50
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 12.75 13.00 12.88 14.00 -1.13 -8.04 (完)
--编译 王洋; 审校 田建华
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64