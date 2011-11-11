〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差近三年首次跌至贴水,市场供应充沛

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透新加坡11月11日电---周五亚洲汽油裂解价差转至贴水,为近三年来首次,因供应充足打压市场.
这可能进一步冲击本已疲软的石脑油行业,因石脑油可以转化成汽油.
在8-10月短缺之後,当前不缺乏汽油.台湾、新加坡和印度炼厂断供以及维修造成的供应损失已经恢复,同时季节性需求高峰已过.
"美国和欧洲已经是负水平.亚洲开始反应出疲弱的基本面."一交易员称.
西方市场疲软将扼杀套利交易,令亚洲卖家无其他销售出口.
令一交易员称,"地区供应增长,但当前需求一般疲软."
日本公开规格12月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格反弹5.25美元至每吨893.50美元.
汽油裂解价差从周四每桶升水1.95美元,跌至贴水0.59美元.
油品 价格 上日价格 变动
2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 893.00/894.00 888.25 +5.25
现货石脑油净回值NAF-SIN 96.88/96.98 96.37 +0.56
97号现货汽油GL97-SIN 118.00/118.10 118.69 -0.64
95号现货汽油GL95-SIN 115.40/115.50 116.09 -0.64
92号现货汽油GL92-SIN 113.70/113.80 114.40 -0.65
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 16.77/16.87 18.03 -1.21(完)
--编译 田建华;审校 王洋
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64