〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差近三年首次跌至贴水,市场供应充沛

路透新加坡11月11日电---周五亚洲汽油裂解价差转至贴水,为近三年来首次,因供应充足打压市场.

这可能进一步冲击本已疲软的石脑油行业,因石脑油可以转化成汽油.

在8-10月短缺之後,当前不缺乏汽油.台湾、新加坡和印度炼厂断供以及维修造成的供应损失已经恢复,同时季节性需求高峰已过.

"美国和欧洲已经是负水平.亚洲开始反应出疲弱的基本面."一交易员称.

西方市场疲软将扼杀套利交易,令亚洲卖家无其他销售出口.

令一交易员称,"地区供应增长,但当前需求一般疲软."

日本公开规格12月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格反弹5.25美元至每吨893.50美元.

汽油裂解价差从周四每桶升水1.95美元,跌至贴水0.59美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 893.00/894.00 888.25 +5.25

现货石脑油净回值NAF-SIN 96.88/96.98 96.37 +0.56

97号现货汽油GL97-SIN 118.00/118.10 118.69 -0.64

95号现货汽油GL95-SIN 115.40/115.50 116.09 -0.64

92号现货汽油GL92-SIN 113.70/113.80 114.40 -0.65

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 16.77/16.87 18.03 -1.21(完)