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市场报道 | 2011年 11月 11日 星期五 23:36 BJT

〔美国经济〕11月4日当周领先指标及其增长年率均上升--ECRI

路透纽约11月11日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周上升至八周高位,其成长年率亦改善.

ECRI表示,美国11月4日止当周领先指标(WLI)上升至122.3,之前一周为122.1.

该指标的增长年率上升至负8.5%,之前一周为负9.4%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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