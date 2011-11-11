〔美国经济〕11月4日当周领先指标及其增长年率均上升--ECRI

标题新闻：德国保守党阵营提名梅克尔作为9月24日大选的总理人选--消息人士
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路透纽约11月11日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周上升至八周高位,其成长年率亦改善.
ECRI表示,美国11月4日止当周领先指标(WLI)上升至122.3,之前一周为122.1.
该指标的增长年率上升至负8.5%,之前一周为负9.4%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3 f