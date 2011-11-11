〔欧洲汇市〕英镑兑美元走强,兑欧元持稳

* 英镑兑美元上扬0.8%,因风险意愿改善

* 轧空推高欧元/英镑

* 英国央行通胀报告可能令QE争论更激烈,英镑/美元料走坚

路透伦敦11月11日电---英镑兑美元周五走强,因预期意大利将推行严苛撙节举措令风险意愿改善,且美国数据显示消费者信心升至五个月最高也扶助支撑英镑.

淡静交投中的英镑止损买盘扶助英镑/欧元削减跌幅.欧元稍早走强,因投资者在本周跌至八个月低位後买回欧元.

英镑兑美元GBP=D4上扬0.9%,报1.6071美元,触发1.6025和1.6010美元之上的止损盘.股市上涨也提供支撑.

数据显示,11月初美国消费者信心升至五个月最高,美国民众对经济前景的信心改善.这令英镑涨势积聚动能.

英镑兑欧元EURGBP=D4持稳.尾盘报0.8544英镑,盘中升至0.8587英镑的高位,因意大利公债收益率从近期远超7%的高位回落.收益率升穿7%被视为无法长期承受的水平.

意大利参议院周五批准了一项新预算法案,且预计该法案将在周末获众议院通过.这将为总理贝鲁斯柯尼下台,为组建新联合政府,并推行更多应对危机的改革铺路.

英镑兑欧元周四挫至八个月低位0.8486英镑,可能录得第二周连跌.

汇市策略师称,最新传来的欧元区正面消息扶助风险意愿,欧元,以及某种程度上英镑兑避险货币走强.不过,很多市场人士仍对在下周英国重大事件发生前大举建仓持谨慎态度.

市场焦点目前转向下周将公布的英国央行通胀报告,料将为扩大量化宽松政策规模提供依据.

RBC Capital Markets的全球汇市策略部主管Adam Cole预计,英镑兑欧元将走强,短期目标为0.85英镑,较长期目标为0.80英镑.

分析师称,美国面临自身的财政问题,加之欧元区债务危机升级,投资英债可能受到寻求避险的投资组合经理的青睐.

ING在一份报告中称,"料未来数月,英镑/美元持于1.57/1.60美元区域附近,且一旦美联储推出第三轮量化宽松计划,则将大涨."(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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