〔欧元债市〕意大利公债收益率大幅回落,下周标售将再次检验市场信心

* 意大利公债收益率大幅回落
* 意大利通过撙节举措,释然性涨势料将有限
* 下周的公债标售将再度检验市场信心
路透伦敦11月11日电---意大利公债收益率周五骤降,之前该国通过新撙节计划,为组建新政府铺路,但在下周公债标售前压力可能再度增加.
意大利参议院周五批准了一项新的预算法,为周六众议院最终批准该法和组建紧急政府铺平道路.[ID:nCN1214554]
本周,意大利取代希腊成为欧债危机的焦点,10年期意大利公债收益率升至7.5%的高位,为无法长期承受的水平.
鉴于意大利的经济规模和其公债规模位列全球第三,分析师担忧一旦该国无法从债市融资可能构成系统风险.
下周一,意大利计划标售30亿欧元五年期公债,这将再度测试市场对该国公债的信心.
10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB回落近40个基点,报6.57%.两年期公债收益率下跌近80个基点.
交易商称,今日未见欧洲央行入市购买公债,且市场流动性稀落,因部分欧洲市场关闭,且美国债市因假休市.
交易商称,本周意大利公债的跌势受中长期投资大户卖盘推动,这些账户须在价格超过特定水准後结清头寸.
尽管货币政策上的释然情绪,以及希腊和意大利取得暂时进展,潜在基本面仍被视为对避险公债有利.
希腊周五任命帕帕季莫斯为新总理,并希望他领导的政府能令经济重回成长轨道,并平息险些导致希腊退出欧元区的政治动荡.
德国公债期货FGBLc1收跌129个跳动点,报137.26.10年期德债收益率DE10YT=TWEB攀升11个基点,报1.87%.(完)
--编译 母红;审校 李军
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