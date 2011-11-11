〔英国债市〕英债期货下跌,因意大利有望解决其债务问题提振了股市

路透伦敦11月11日电---英债期货周五下跌,表现优于可比德债,因意大利有望解决其债务问题提振了风险偏好,使股市恢复生机.
英国公债下跌,此前意大利参议院通过了新的预算议案,为周六下议院批准该议案及组成应急政府铺平了道路.
希腊政局趋稳的迹象亦支撑了股市.尚未就职的总理帕帕季莫斯将任命危机内阁,以推出撙节计划.
欧洲股市涨幅介于2-3%.
12月英债期货FLGZ1结算价跌94个跳动点,至129.94,较可比德债高约35个基点.
现货市场上,10年期公债收益率GB10YT=RR涨1个基点,至2.29%,较可比德债收益率差缩窄至41个基点.
展望下周,投资者将关注英央行公布的通胀报告和记者会,并关注若干经济数据.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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