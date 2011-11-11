〔纽约期市〕ICE可可期货触及两年半低位,糖价则跌至一个月低位

路透纽约/伦敦11月11日电---可可期货周五触及两年半低点,因出现自动卖单,表现与当日许多其它大宗商品市场中的利好情绪相反.

糖市走势同样令交易商意外,原糖及白糖市场双双跌至一个月低位.咖啡则因美元疲软而走高,跟随其它大宗商品及股市涨势.

"糖及可可今天的表现与我们想得正好相反,"RJO Futures资深市场策略师Hector Galvan表示."人们在寻找底部."

洲际交易所(ICE)-3月可可期货CCc2收平于每吨2,559美元,此前曾触及2,544美元的2009年7月来低点.交易商表示,合约在上日低点2,558美元下方触发止损卖单後曾扩大跌幅.

ICE-12月可可期货CCc1收低9英镑至每吨1,596英镑,此前曾触及1,584英镑的2009年7月来低点.

在下周12月合约CCZ1首个通知日前,ICE-12/3月合约价差在尾盘遇到一些市场压力,令价差触及2010年7月以来最阔.

原糖期货跌至一个月低点,交易员指出,任何有关印度出口或俄罗斯天气的消息都可能给价格带来明晰指引.

1806GMT止,ICE-3月原糖期货SBc1跌0.37美分,或1.5%,至每磅25.02美分,早前曾触及24.80美分低点.

ABN AMRO Markets糖市经纪主管James Kirkup称,每磅24.00-25.00美分区间内料将引发现货卖盘.

伦敦12月白糖合约LSUc1收低22.70美元,或3.4%,至每吨652.10美元,此前曾触及一个月低位651美元.

但咖啡期货则走强,与路透-Jefferies CRB指数.CRB走势一致.

交易员表示,市场一直出现不同信号.ICE认证库存增加被视为利空因素,而需求强劲且巴西咖啡价差处于高位则利好市场.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货KCc2升3.1美分,或1.3%,报每磅2.3650美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收高13美元至每吨1,850美元.(完)