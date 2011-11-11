〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,受助于逢低买盘

欧洲汇市：英镑陷于一周低位，英国议员展开退欧法案讨论

特雷莎梅已表示，议会将可以选择是接受她与欧盟达成的协议，还是加以拒绝，以不附带有关贸易和移民等问题的任何协议退出欧盟。而议员们希望能有更多影响力。