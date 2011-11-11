〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,受助于逢低买盘

路透芝加哥11月11日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨,受助于价格触及一个月低位後出现的逢低买盘,美元走软和股市攀升也提供支撑.
市场成交清淡,大豆期货成交量不及30日均值的一半.
豆粕和豆油期价多数收涨,豆粕价格在近月合约跌至一年低位後反弹.
大豆期货Sc1本周收跌近4%,为连续第二周收跌.
美元指数.DXY周五回落1%也提振大豆期货.
供应担忧助涨CBOT大豆期货.Informa Economics调降2012年美国大豆种植面积预估至7,610万英亩,之前的预估为7,700万英亩,称原因是过去一个月,大豆收入前景相对玉米下降.
分析师预计,美国油籽加工商协会周一将报告美国10月压榨大豆1.4225亿蒲式耳,高于9月的1.103亿蒲式耳.分析师预估区间为1.32-1.50亿蒲式耳.
CBOT-11月大豆期货SX1收高8美分,报每蒲式耳11.66美元.
CBOT-12月豆油合约BOc1升0.46美分,报每磅50.98美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1上扬1.6美元,收报每短吨299.5美元.
今日CBOT大豆预估成交量为114,248口,豆油为59,243口,豆粕为71,119口.
以下为CBOT农产品期货在2026 GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌
----------------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 638.50 -7.00 -1.1% 1.5%
CBOT大豆Sc1 1166.00 8.00 0.7% -16.3%
CBOT豆粕SMc1 299.50 1.60 0.5% -19.1%
CBOT豆油BOc1 50.98 0.46 0.9% -11.7%
CBOT小麦Wc1 616.75 -3.25 -0.5% -22.3%
CBOT稻米RRc1 1500.50 -3.00 -0.2% 7.2%
NYMEX原油期货CLc1 99.00 1.22 1.3% 8.3%
道琼工业指数.DJI 12,140 246 2.1% 4.9%
现货金XAU= 1786.89 27.30 1.6% 25.9%
欧元/美元EUR= 1.3745 0.0146 1.1% 3.0%
美元指数.DXY 76.9350 -0.8080 -1.0% -2.6%
波罗的海
乾散货指数.BADI 1835 -5 -0.3% 3.5%
-----------------------------------------------------------
* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 母红;审校 利棣儿