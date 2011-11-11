〔金属期市〕期铜反弹约2%,因对欧洲的忧虑减退

* 铜价收升,商品市场呈现释然性普涨

* 意大利参议院通过了新的预算法案

* 11月首两周期铜未平仓合约减少

路透纽约/伦敦11月11日电---铜价周五大涨约2%,为六个交易日内首次上涨,因美元走弱和意大利紧张的政局得到缓和的迹象令市场恢复了一些信心.

中国10月新增信贷上升和美国向好的经济数据增加了期铜的上涨动能,缓和投资者对中美两大主要消费国经济增长放缓和需求受到抑压的部份忧虑.

不过在欧元区消息使市场的波动性高企的情况下,担忧欧债危机将对全球经济造成影响,这仍然是投资者关注所在,因而限制了他们对工业金属短期利多看法.

期铜上涨,与欧元兑避险美元的升势一致,此前意大利参议院批准了一项新的预算法案,为周六众议院最终通过此法案及该国组建紧急政府扫清了道路.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3收升约2%,至每吨7,639美元,周四收报7,475美元.

本周期铜下挫约3%,因投资者降低风险,在美元和黄金中避险.期铜未平仓合约在11月最初两周持续下跌.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1攀升8.95美分,或2.65%,收报每磅3.4635美元,接近3.3430-3.4675美元交投区间的高端.

据汤森路透期货初步数据,纽约尾盘期铜成交量接近5.1万口,较其30日均值低超过16%.

期铜後市将继续从广泛的宏观发展中找到指引,尽管在基本金属组别中,铜的潜在基本面仍是比较强.

受罢工影响,Freeport-McMoRan (FCX.N)在印尼的Grasberg矿山停产,迫使该公司宣布局部不可抗力.

与此同时,秘鲁Cerro Verde矿山维持六周的薪资纠纷显示有望解决的一些临时迹象.

不过,似乎铜市仍面临充满挑战的一年,因投资人担心经济放缓将使需求不确定.

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示,包括对冲基金和其他大型投机客在内的货币经理连续第三周降低在铜市的空头头寸.

LME数据显示,铜库存减少2,325吨,在新加坡和韩国有库存出仓,暗示一些中国消费者重建库存.

以下为1855GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 346.30 8.90 +2.64 444.70 -22.13

LME期铝 2162.00 22.00 +1.03 2470.00 -12.47

LME期铜 7638.00 17.00 +0.22 9600.00 -20.44

LME期铅 1994.50 51.50 +2.65 2550.00 -21.78

LME期镍 18070.00 -80.00 -0.44 24750.00 -26.99

LME期锡 21925.00 720.00 +3.40 26900.00 -18.49

LME期锌 1919.00 34.00 +1.80 2454.00 -21.80

上海期铝 16140.00 185.00 +1.16 16840.00 -4.16

上海期铜 55610.00 780.00 +1.42 71850.00 -22.60

上海期锌 14760.00 250.00 +1.72 19475.00 -24.21

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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