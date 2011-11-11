版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 12日 星期六 05:10 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数劲扬2.19%,Nasdaq指数攀升2.04%

路透纽约11月11日电---美国股市周五大幅收涨,道指和标普500指数本周收升,之前意大利参议院通过经济改革方案,令对欧债危机的担忧缓解.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收高259.89点,或2.19%,报12,153.68点;标准普尔500指数.SPX收涨24.16点,或1.95%,至1,263.85点.Nasdaq指数.IXIC大涨53.60点,或2.04%,报2,678.75点.

本周,道指收涨1.4%,标普500指数收升0.8%,Nasdaq指数上扬0.3%.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐