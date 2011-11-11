〔美国股市〕道琼工业指数劲扬2.19%,Nasdaq指数攀升2.04%

路透纽约11月11日电---美国股市周五大幅收涨,道指和标普500指数本周收升,之前意大利参议院通过经济改革方案,令对欧债危机的担忧缓解.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收高259.89点,或2.19%,报12,153.68点;标准普尔500指数.SPX收涨24.16点,或1.95%,至1,263.85点.Nasdaq指数.IXIC大涨53.60点,或2.04%,报2,678.75点.
本周,道指收涨1.4%,标普500指数收升0.8%,Nasdaq指数上扬0.3%.(完)
--编译 母红;审校 李军
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