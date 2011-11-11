〔全球金市〕金价追随美股升势收高1.5%,因欧洲有望解决债务问题

* 金价收高,受美股因欧债问题解决希望而出现的涨势带动

* 希腊和意大利更接近于制定撙节措施

* 随着欧元区忧虑降温,亚洲和欧洲买盘支撑了金价

路透纽约/伦敦11月11日电---金价周五收高1.5%,追随美股升势,因意大利通过了欧盟要求的撙节措施,而且希腊成立了新政府,令市场预计欧债危机可能将化解.

金价连续第三周上涨,创下8月以来最长连升,此前意大利参议院通过了新的预算议案,为周六下议院批准该议案及组成应急政府铺平了道路.

金价追随美股及欧元升势,标准普尔500指数涨约2%,前欧洲央行副总裁帕帕季莫斯宣誓成为希腊总理,旨在避免国家破产.

"欧洲乐观情绪升温,因经济前景更好.远东和欧洲黄金投资者买盘持续,因欧元区目前情势缓解了对银行业信贷紧缩的忧虑,"RBC Capital Markets副总裁George Gero表示.

2026GMT,现货金XAU=涨1.6%,报每盎司1,787.04美元,结束了三天的跌势.

美国12月期金GCZ1涨28.50美元,报每盎司1,788.1美元.成交量低于30日均值,美国各银行、政府和债市因退伍军人日而休市.

现货银XAG=升1.7%,报34.65美元.

分析师称,欧洲央行可能推出的新流动性项目将加剧物价压力,在高通胀时期,黄金较纸币在保值方面更具吸引力.

渣打银行分析师Walter de Wet称,预计金价将升至每盎司2,000美元,因欧洲央行将不得不印制更多钞票以帮助负债累累的欧洲,从而支撑了金价.

现货铂金XPT=涨1.2%,报1,636.45美元,现货钯金XPD=升2.2%,至656.72美元,追随期铜带领的工业金属的反弹之势.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1788.10 28.50 1.6 1745.00 1790.10 96,104

COMEX白银期货 SIZ1 34.682 0.576 1.7 33.665 34.850 33,815

COMEX铂金期货 PLF2 1646.70 19.40 1.2 1611.90 1649.00 3,777

COMEX钯金期货 PAZ1 662.80 15.00 2.3 644.75 663.80 2,089

现货金 XAU= 1787.04 27.45 1.6 1747.26 1788.50

现货银 XAG= 34.650 0.590 1.7 33.770 34.820

现货铂金 XPT= 1636.45 18.71 1.2 1613.50 1643.75

现货钯金 XPD= 656.72 13.92 2.2 645.65 660.47

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 于春红;审校 李军

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=