〔加拿大汇市〕加元兑美元在清淡市况中走强,因对欧洲局势持乐观态度

路透多伦多11月11日电---加元周五在清淡交投中攀升,投资者重回风险资产市场,冀望意大利领导人更迭能令意大利重回良好的财政状况轨道,并避免欧元区危机.
全球股市劲扬逾2%,欧元兑美元大涨,此前意大利就经济改革进行投票,缓解了对该国债务负担会伤及欧元区未来的忧虑.
汤森路透数据显示,2100GMT,加元兑美元CAD=D4报1.0112加元,或0.9889美元,远高于周四尾盘的1.0177加元,或0.9826美元的收盘价.
加元兑美元此前在隔夜市场一度跌至1.0232加元,或0.9773美元,此後走强,因意大利参议院批准撙节措施,令市场风险胃纳回暖.
CanadianForex资深副总裁John Curran在报告中指出,对美元来说,1.0280加元是一关键阻力位,而0.9980-1.0050加元区域会提供支撑.(完)
--编译 梁睿雪;审校 于春红
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