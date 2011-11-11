〔纽约汇市〕欧元兑美元攀升,市场静待下周意大利公债标售成绩

* 意大利公债标售,其得标利率将决定欧元的走势

* 下周将有多个美国经济数据公布,投资者密切留意零售销售数据

* 随着日圆走强,日本干预汇市的风险上升

路透纽约11月11日电---欧元兑美元周五录得两周来最大单日升幅,且如果下周意大利公债标售顺利被市场吸纳,这将缓和投资者对该国偿还其债务的能力的担忧,使欧元可能延续升势.

意大利计划在周一标售30亿欧元五年期公债.投资者将密切留意其结果,本周意大利标售50亿欧元一年期公债的成绩扶助该国公债收益率(殖利率)持稳在7%关键水平以下.

交投可能持续波动,且受欧元区的消息推动.欧元的前景仍然黯淡,因欧元区还未找到防止欧债危机蔓延至诸如意大利和西班牙等较大经济体的解决方案.

"将很视乎意大利标售结果如何,"GFT汇市研究部董事Boris Schlossberg说.

"从结构上说,欧元仍然承受很巨大的压力,"他说.尽管融资成本已企稳,但"它们仍然在异常高的水准.到明年再融资的惩罚性成本将真正打压所有欧洲经济体."

根据路透数据,欧元兑美元EUR=稍早触及1.3795美元的日内高位,纽约尾盘升1.1%,至1.3747美元,且远离周四触及的一个月低位1.3481美元.

意大利参议院周五批准了一项新的预算法案,为周六众议院批准该法案及该国组建紧急政府扫清了道路.

在电子交易平台EBS,美元兑日圆JPY=EBS低见77.051日圆,此为日本在10月31日大举干预汇市来的最低位.今日美元兑日圆跌0.7%,至77.107日圆.

分析师说美元/日圆近期下跌使日本干预的风险重现,使作空美元/日圆头寸的风险特别高.

**高盛建议作多欧元/美元**

本周欧元兑美元下滑0.5%,势将录得连续第二周下跌.美元兑日圆下滑1.4%,为8月中来最大单周跌幅.

高盛建议投资者作多欧元/美元,预计欧元反弹向1.40美元,因短期政策不确定性减退.

市场普遍预期前欧盟竞争力执委蒙堤(Mario Monti)将执掌意大利新的联合政府,如这一预期成为事实,将得到许多投资者欢迎.

希腊新任总理帕帕季莫斯称,该国新的联合政府将竭尽所能应对其岌岌可危的问题,这也是使人气正面的消息之一.

"近几天外汇市场已开始消化非常负面的假设情况,可从风险逆转指数反映出来.希腊和意大利的情势发展暗示欧元区紧张的财政状况可能继续缓和下来,至少是在一段时间内,"高盛在致客户的报告中写道.

一个月欧元/美元风险逆转指数EUR1MRR=GFI交投在大约4.1,暗示投资者仍然押注欧元将进一步下跌.但空头水准从周四的水平下降,周四风险逆转指数触及4.575,偏向欧元卖权.

下周美国将有多个经济数据出炉,投资者将密切注意周二公布的零售销售数据.分析师说,强劲的数据可能提振风险意愿,打压避险的美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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