〔加拿大股市〕收涨,因欧债危机解决希望推高商品价格

路透多伦多11月11日电---加拿大股市周五结束走势震荡的一周收涨逾1%,因投资者再度乐观认为欧洲正采取措施应对债务危机,推动商品价格上扬.
意大利和希腊所采取的应对危机的行动为全球股市带来急需的提振.
意大利参议院周五批准了一项新的预算法,为周六众议院最终批准该法和组建紧急政府铺平道路.[ID:nCN1214554]
希腊新联合政府正制定一项确保该国获得80亿欧元援助贷款的计划.
另外,美国经济本周显示出摆脱低迷的迹象.今日公布的数据显示,汤森路透/密西根大学消费者信心指数升至五个月最高.周四公布的美国上周初请失业金人口减少.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高167.98点,或1.4%,报12,276.85点.
10大类股中九类收涨,能源和金融股劲扬.材料股攀升2.5%,接近抹去周四的跌幅.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI