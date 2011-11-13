〔中国财政〕今年全国财政收入料达10万亿元,土地收入超2万亿--证监会主席

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月13日电---新上任的中国证监会主席郭树清周六最新预计,今年中国财政收入将达到10万亿元人民币,土地出让收入仍会有2万多亿元.
他并表示,"去年的土地出让收入是2.9万亿元."而2010年全国财政收入83,080亿元人民币,增长21.3%.
中国财政部此前公布,今年前10个月全国财政收入累计90,851.68亿元,比去年同期增加19,951.86亿元,增长28.1%.
今年全国财政支出预算有望达到10万亿元人民币,同比增速较去年提高7个百分点.积极财政政策将在"十二五"(2011-2015)开局之年发挥重要作用.(完)
--发稿 钟华/曹巍浩; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。