版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 13日 星期日 20:01 BJT

〔中国财政〕今年全国财政收入料达10万亿元,土地收入超2万亿--证监会主席

路透北京11月13日电---新上任的中国证监会主席郭树清周六最新预计,今年中国财政收入将达到10万亿元人民币,土地出让收入仍会有2万多亿元.

他并表示,"去年的土地出让收入是2.9万亿元."而2010年全国财政收入83,080亿元人民币,增长21.3%.

中国财政部此前公布,今年前10个月全国财政收入累计90,851.68亿元,比去年同期增加19,951.86亿元,增长28.1%.

今年全国财政支出预算有望达到10万亿元人民币,同比增速较去年提高7个百分点.积极财政政策将在"十二五"(2011-2015)开局之年发挥重要作用.(完)

--发稿 钟华/曹巍浩; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐