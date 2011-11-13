〔中港个股〕工商银行1-10月人民币贷款较上年末增长11%左右--行长

路透北京11月13日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)行长杨凯生周六透露,今年前10个月,工行人民币贷款较上年末增长11%左右.

杨凯生在周末参加北京一论坛时做出上述表示.他并透露,工行同期投给中小企业的人民币贷款增速在37%左右.

"我们比较後发现,把钱贷给中小企业,风险不一定会大,"他说.

工行三季报显示,今年前三季度,工行境内分行人民币贷款增加6,057.84亿元人民币,较上年末增长9.75%.

截至9月底,受利息及非利息收入上升带动,工行净利按年增长27.6%.不良贷款率为0.91%,比上年末下降0.17个百分点;拨备覆盖率为272.66%,比上年末提高44.46个百分点;贷款总额准备金率为2.48%.同期核心资本充足率10.03%,资本充足率12.51%,均满足监管要求.[ID:nCH0084653]

中国10月新增人民币贷款5,868亿元,高于市场预期,并创下四个月来新高,显示政策适时预调微调已初现成效;M2增速虽然持续下滑,但未来下行空间已经不大.预计货币政策将继续保持稳中有松.[ID:nCN1214002](完)

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