〔中港个股〕工商银行1-10月人民币贷款较上年末增长11%左右--行长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月13日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)行长杨凯生周六透露,今年前10个月,工行人民币贷款较上年末增长11%左右.
杨凯生在周末参加北京一论坛时做出上述表示.他并透露,工行同期投给中小企业的人民币贷款增速在37%左右.
"我们比较後发现,把钱贷给中小企业,风险不一定会大,"他说.
工行三季报显示,今年前三季度,工行境内分行人民币贷款增加6,057.84亿元人民币,较上年末增长9.75%.
截至9月底,受利息及非利息收入上升带动,工行净利按年增长27.6%.不良贷款率为0.91%,比上年末下降0.17个百分点;拨备覆盖率为272.66%,比上年末提高44.46个百分点;贷款总额准备金率为2.48%.同期核心资本充足率10.03%,资本充足率12.51%,均满足监管要求.[ID:nCH0084653]
中国10月新增人民币贷款5,868亿元,高于市场预期,并创下四个月来新高,显示政策适时预调微调已初现成效;M2增速虽然持续下滑,但未来下行空间已经不大.预计货币政策将继续保持稳中有松.[ID:nCN1214002](完)
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--发稿 曹巍浩/钟华; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。