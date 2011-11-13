〔中国金融〕国开行平台贷馀额约占全国的25%,风险总体可控--国开行专家

路透北京11月13日电---中国中国国家开发银行[CHDB.UL]专家委员会常务委员贾庭仁周六透露,目前该行平台贷款馀额约占全国平台贷款的25%,相关平台贷款的风险总体可控.

曾任国开行贷款委员会委员的贾庭仁在北京一论坛并表示,该行平台贷款的"不良贷款率为0.27%,比全行大概6万多亿资产平均贷款不良率低约0.4个百分点."

中国国家审计署此前公布报告称,截至2010年底,全国地方政府性债务馀额10.7万亿元人民币,其中融资平台公司债务额为4.97万亿元,占比为46.38%.

贾庭仁还表示,国家开发银行在1998年的平台融资贷款馀额就已经达到1.39亿元,占当时全国的32%,为战胜亚洲金融危机做出了贡献.後来,这一比例曾经一度降至21%.

国开行发放贷款的资金主要通过在中国银行间市场发行金融债募集而来.中国债券信息网数据显示,截止本周日(13日),该行发行的未尝还金融债馀额为40,122亿元.

刚刚卸任的银监会主席上周五透露,截至9月底,银监会清理和规范的地方融资平台贷款在60%左右,地方融资平台贷款风险基本是可控的.

贾庭仁还指出,近两年清理规范融资平台,有利于防范和化解地方融资平台贷款的潜在风险,有利于规范商业银行在融资平台领域的无序竞争、过度竞争,也有利于规范地方政府及融资平台的举债融资行为.

他并建议,应该建立一系列预警机制,规范地方政府的融资行为,限制融资规模,防止过度负债.(完)