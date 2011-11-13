〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数下滑,受船只供应增加拖累

路透伦敦11月11日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五转跌,因运力过剩的情况不断加剧,损及市场信心.

波罗的海乾散货运价指数跌5点或0.27%,至1,835点,此前连续两个交易日上升.在此波走升之前,该指数曾连续10个交易日下滑,在本周早些时候创下两个月低位.

"海岬型运费将面临持续压力,因新建造的船只将出现一波交付高峰.此外预计未来几周船只报废的速度会慢于往常."干散货物船运谘询公司Commodore Research董事总经理Jeffrey Landsberg说.

"海岬型运费要想守住之前录得的涨幅,需要中国仍旧保持旺盛的铁矿石需求,且大西洋地区的运力供应必须保持紧张.预计海岬型运费未来几周将不断面临压力."

铁矿石船货占整体海岬型运量约三分之一,而经纪商称,价格走势仍是影响乾散货运的关键因素.

中国海关周四称,10月铁矿砂及其精矿进口4,994万吨,为2月以来月度最低,因铁矿石价格下滑令中国钢铁厂商暂停购买.[ID:nEAP307A23]

在澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿石出口及日本煤炭进口增加的协助下,海岬型带动了近期涨势.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海乾散货运价指数8月在连跌18个交易日後触及逾三个月低点.该指数目前依旧走势不稳,且仍较去年同期水准低了近30%.该指数衡量的是铁矿石、煤炭和谷物等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周五下跌0.38%,平均获利为27,188美元,此前该指数曾连续三日上涨.该指数上月曾触及2010年11月以来最高位.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI持平于1,761点,平均获利为14,079美元,该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)