《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月11日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 79.16 +3.08 +4.05 2988115
搜狐 (SOHU.O) 59.11 +2.01 +3.52 724118
网易 (NTES.O) 44.59 +0.79 +1.80 645722
百度 (BIDU.O) 137.76 +2.08 +1.53 3593442
亚信科技 ASIA.O 8.72 +0.66 +8.19 579433
侨兴环球电话 XING.O 0.80 -0.00 -0.55 53664
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.95 +0.29 +2.29 2264819
联电 (UMC.N) 2.23 +0.05 +2.29 541273
日月光 (ASX.N) 4.71 +0.26 +5.84 292626
矽品精密 (SPIL.O) 4.76 +0.07 +1.49 1214921
和信超媒体 (GIGM.O) 0.88 -0.00 -0.01 147436
友达 (AUO.N) 4.92 +0.35 +7.66 524533
中华电信 (CHT.N) 33.50 +0.23 +0.69 37172
台湾国际航电 (GRMN.O) 34.87 -0.10 -0.29 827368
香港
中国移动 (CHL.N) 49.23 +0.79 +1.63 180575
中国联通 (CHU.N) 21.05 +0.19 +0.91 317321
中国电信 (CHA.N) 61.38 +0.92 +1.52 26472
中芯国际 (SMI.N) 2.61 +0.13 +5.24 42105
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.92 -0.01 -0.25 129(完)
--整理 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。