版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 13日 星期日 11:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月11日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 79.16 +3.08 +4.05 2988115

搜狐 (SOHU.O) 59.11 +2.01 +3.52 724118

网易 (NTES.O) 44.59 +0.79 +1.80 645722

百度 (BIDU.O) 137.76 +2.08 +1.53 3593442

亚信科技 ASIA.O 8.72 +0.66 +8.19 579433

侨兴环球电话 XING.O 0.80 -0.00 -0.55 53664

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.95 +0.29 +2.29 2264819

联电 (UMC.N) 2.23 +0.05 +2.29 541273

日月光 (ASX.N) 4.71 +0.26 +5.84 292626

矽品精密 (SPIL.O) 4.76 +0.07 +1.49 1214921

和信超媒体 (GIGM.O) 0.88 -0.00 -0.01 147436

友达 (AUO.N) 4.92 +0.35 +7.66 524533

中华电信 (CHT.N) 33.50 +0.23 +0.69 37172

台湾国际航电 (GRMN.O) 34.87 -0.10 -0.29 827368

香港

中国移动 (CHL.N) 49.23 +0.79 +1.63 180575

中国联通 (CHU.N) 21.05 +0.19 +0.91 317321

中国电信 (CHA.N) 61.38 +0.92 +1.52 26472

中芯国际 (SMI.N) 2.61 +0.13 +5.24 42105

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.92 -0.01 -0.25 129(完)

--整理 郑茵

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐