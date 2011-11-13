〔全球经济〕日本正式要求加入泛太平洋自由贸易谈判

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透檀香山11月12日电---日本首相野田佳彦周六表示,日本已经正式要求加入以美国为首的"泛太平洋战略经济夥伴关系(TPP)"谈判.该项谈判的目的是在环太平洋国家之间建立一个地区性的自由贸易区.
野田佳彦称,他是在出席亚太经合组织(APEC)峰会期间,与美国总统奥巴马进行双边会晤时提出加入要求的.
"我们将与有关国家开展TPP方面的谈判,我将这项政策告知了(美国)总统."野田佳彦在会晤後对记者称.
"奥巴马总统对我们的决定表示欢迎,并提议日本与美国在未来通过谈判促进双方的合作."野田佳彦称.(完)
--编译 郑茵;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。