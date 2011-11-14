更正:〔日本数据〕第三季实质GDP较前季增长1.5%,为四个季度以来首次增长

(更正:内文第三段...7-9月GDP环比年率为成长"0.6%",因译文有误,应更正为"6.0%")

路透东京11月14日电---周一公布的官方数据显示,日本7-9月实质国内生产总值(GDP)较前季增长1.5%,为四个季度以来首次录得增长,得益于出口和消费从地震引发的下滑中反弹.

预估中值亦为较前季增长1.5%,第二季为萎缩0.5%.

内阁府表示,7-9月GDP环比年率为成长6.0%.与分析师预估中值成长6.1%相符,并超越美国同一时期的成长2.5%.

分析师预估今年最後一季的成长脚步蹒跚,因为强势日圆及全球经济放缓,使得出口及企业和消费者开支均承受压力.(完)