更正:〔日本数据〕第三季实质GDP较前季增长1.5%,为四个季度以来首次增长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:内文第三段...7-9月GDP环比年率为成长"0.6%",因译文有误,应更正为"6.0%")
路透东京11月14日电---周一公布的官方数据显示,日本7-9月实质国内生产总值(GDP)较前季增长1.5%,为四个季度以来首次录得增长,得益于出口和消费从地震引发的下滑中反弹.
预估中值亦为较前季增长1.5%,第二季为萎缩0.5%.
内阁府表示,7-9月GDP环比年率为成长6.0%.与分析师预估中值成长6.1%相符,并超越美国同一时期的成长2.5%.
分析师预估今年最後一季的成长脚步蹒跚,因为强势日圆及全球经济放缓,使得出口及企业和消费者开支均承受压力.(完)
--编译 肖群英/李婷仪;审校 李爽/张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。