《综述》APEC领导人求同存异,希望共同抵御欧债危机的影响

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透檀香山11月13日电---虽然在贸易和汇率政策方面仍存在分歧,但由于面对欧洲债务危机这一共同威胁,亚太地区领导人周日决心求同存异,以推动经济成长.
亚太经合组织(APEC)峰会罕见地就地区贸易协议框架达成一致,与会21个国家均意识到,目前面临的挑战是抵御欧洲债务危机对本地区的影响.
美国总统奥巴马希望再次明确美国的领导地位,抵制中国在环太平洋地区不断扩大的影响力.他与APEC领导人展开会谈,称该地区对于美国的繁荣"绝对关键".
但他坚称,亚太经济体必须解决"失衡问题",并推动"平衡与持久的经济增长",这暗指美国对与中国之间的巨大贸易逆差感到担心.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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