《综述》APEC领导人求同存异,希望共同抵御欧债危机的影响

路透檀香山11月13日电---虽然在贸易和汇率政策方面仍存在分歧,但由于面对欧洲债务危机这一共同威胁,亚太地区领导人周日决心求同存异,以推动经济成长.

亚太经合组织(APEC)峰会罕见地就地区贸易协议框架达成一致,与会21个国家均意识到,目前面临的挑战是抵御欧洲债务危机对本地区的影响.

美国总统奥巴马希望再次明确美国的领导地位,抵制中国在环太平洋地区不断扩大的影响力.他与APEC领导人展开会谈,称该地区对于美国的繁荣"绝对关键".