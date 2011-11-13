〔意大利政经〕蒙堤获任命组建意大利新政府,推行改革以结束危机

* 蒙堤料将成立由技术专家组成的政府

* 内阁部长任命预计将在周一宣布

* 民众欢呼贝鲁斯柯尼辞职

路透罗马11月13日电---意大利总统周日指派前欧盟执委蒙堤(Mario Monti)组成新政府,担负起推行紧急改革,以结束危机的任务.

在意大利议会周末通过改革措施,以及总理贝鲁斯柯尼在民众的一片欢呼声中辞职之後,总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)要求蒙堤组建新政府,预计新政府将以技术专家为主体.

备受尊敬的蒙堤上周获得终身参议员的荣誉.他表示,将马不停蹄地工作以组成新政府,可能在几天内任命大约12位内阁部长.