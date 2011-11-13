〔意大利政经〕蒙堤获任命组建意大利新政府,推行改革以结束危机

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 蒙堤料将成立由技术专家组成的政府
* 内阁部长任命预计将在周一宣布
* 民众欢呼贝鲁斯柯尼辞职
路透罗马11月13日电---意大利总统周日指派前欧盟执委蒙堤(Mario Monti)组成新政府,担负起推行紧急改革,以结束危机的任务.
在意大利议会周末通过改革措施,以及总理贝鲁斯柯尼在民众的一片欢呼声中辞职之後,总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)要求蒙堤组建新政府,预计新政府将以技术专家为主体.
备受尊敬的蒙堤上周获得终身参议员的荣誉.他表示,将马不停蹄地工作以组成新政府,可能在几天内任命大约12位内阁部长.
"我打算以服务国家的使命感完成这项任务.在意大利面临极度困境,而欧洲乃至全世界陷入混乱的时刻,国家需要直面这一挑战."蒙堤在获得任命後称.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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