《综述》意大利匆匆通过撙节法案,希腊新总理宣誓就职

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 意大利参议院支持撙节计划,众议院在周六投票
* 帕帕季莫斯出任希腊总理,Venizelos继续担任财长
* 美国政府呼吁采取大力举措制止欧元区债务危机的蔓延
路透罗马/雅典11月11日电---意大利议会周五开始急急忙忙地通过欧盟为避免欧元区解体而向该国提出的各项撙节要求.同时美国加大施压,要求欧元区采取更加激进的行动.
意大利参议院通过了新的预算法案,为众议院周六批准该计划并成立紧急政府扫清了障碍.
在雅典,经过数日的政治角力,欧洲央行前副总裁帕帕季莫斯宣誓就任希腊总理,承担起满足纾困计划要求的重任.
在美国总统奥巴马周四晚间与德国总理梅克尔以及法国总统萨科齐会谈,并致电意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)後,美国财长盖特纳要求欧洲加快行动.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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