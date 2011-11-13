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宏观经济 | 2011年 11月 14日 星期一 06:43 BJT

《美国重要政经日程》--11月14日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1330 - 全国油籽加工协会公布月度大豆压榨数据.

1500 - 农业部公布月度家畜和肉类贸易数据.

1600 - 农业部公布一周美国谷物、油籽出口检验

报告.

1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售.

1630 - 财政部每周例行标售三个月及六个月期国库券.

2100 - 农业部公布一周作物生长进度报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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