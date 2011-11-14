《综述》中美领导人在APEC会议上各不相让,凸显两国经贸纷争加剧

* 奥巴马就汇率和贸易问题向中国发难

* 胡锦涛显示中国作为崛起大国的影响力

* 奥巴马表示美国人对中国失去耐心--助理

* 奥巴马承认近几十年来美国有点"懒惰"

路透檀香山11月12日电---美国总统奥巴马和中国国家主席胡锦涛在周六的亚太经合组织(APEC)对贸易议程的阐述针锋相对,凸显中美这世界两大经济体之间日益紧张的关系.

胡锦涛和奥巴马在檀香山先後发表讲话,两人对全球贸易的看法相互抵触.而後奥巴马私下对胡锦涛发出警告,称美国人认为中国的贸易和汇率政策有失公平,他们对此愈发感到沮丧.

奥巴马向中国发出迄今为止最严厉的斥责,在APEC峰会对CEO的演讲中威胁,除非中国开始"遵守游戏规则",否则美国将采取针对性的经济措施.奥巴马此举为的是强调美国在亚太地区的影响力对该国利益至关重要.

稍早,胡锦涛强调中国作为新兴的全球大国应当获得更大的影响力.他也表明,中国政府更希望通过现有的全球贸易架构解决问题,而不是屈从于美国主导的撬开亚太市场的行动.